Incidente su via Chiesanuova, traffico congestionato e lunghe code

É accaduto subito dopo l'orario di pranzo e ha paralizzato tutta via Chiesanuova. Due auto si sono scontrate all'altezza di via della Biscia.

L'incidente

Martedì 22 febbraio dopo le 14 due auto che percorrevano via Chiesanuova in direzione Rubano si sono scontrate. Erano all'altezza di via della Biscia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, impegnata anche nella gestione del traffico che si è completamente congestionato. I conducenti sono rimasti lievemente feriti e hanno rifiutato di salire in ambulanza ma per terra è rimasto dell'olio che va pulito affinchè nessuno ci scivoli sopra. Per questo le operazioni sono state leggermente rallentate e si sono formate lunghe code.