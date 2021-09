Auto si immette nella strada e travolge un ciclista: 57enne portato al pronto soccorso

Un ciclista è stato investito da un'auto mentre percorreva via Bronzetti in sella alla sua bici. L'uomo è stato portato al pronto soccorso.

L'incidente

Intorno alle 17.30 di mercoledì 15 settembre un ciclista di 57 anni stava pedalando su via Bronzetti. Un'auto condotta da un 75enne è sbucata fuori all'improvviso da destra e lo ha preso in pieno. La polizia locale chiarirà la dinamica dell'incidente. Il ciclista è stato portato via in ambulanza, ancora cosciente quando è salito ma all'accesso del pronto soccorso la prognosi è stata riservata.