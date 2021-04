Scontro tra un'auto e un camion, un uomo elitrasportato in ospedale: circolazione rallentata

Nel pomeriggio si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un camioncino. Un uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la strada

Uno scontro tra auto e camion poco dopo un incrocio ha rallentato la circolazione stradale. Un uomo è stato trasportato in ospedale in elicottero.

L’incidente

Nel pomeriggio di venerdì 9 aprile in via Castellana a San Martino di Lupari un camioncino e un'auto si sono scontrate. Un uomo è stato trasportato in elicottero con codice giallo all’ospedale di Padova per essere medicato, mentre i vigili del fuoco giunti da Treviso si sono occupati di mettere in sicurezza l’area.

Notizia in aggiornamento