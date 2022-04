Scontro tra due auto, entrambi i conducenti restano feriti e vengono portati in ospedale

Due auto si sono scontrate la domenica pomeriggio e i conducenti sono rimasti feriti. Con il personale del Suem sono arrivati anche i vigili del fuoco.

L'incidente

Erano le 17 del pomeriggio di domenica 24 aprile quando due auto si sono scontrate con violenza. Stavano percorrendo via Villetta a Galliera Veneta e la dinamica è ancora da chiarire. Entrambi i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e hanno subito messo in sicurezza i mezzi mentre il personale sanitario del Suem si prendeva cura dei due autisti, poi trasferiti in ospedale. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro e si concentreranno sulla dinamica dell'incidente per capire esattamente come sia potuto accadere. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.