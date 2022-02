Scontro frontale tra due auto, quattro persone sono rimaste ferite

Due auto si sono scontrate, è stato un frontale. Tutte le persone a bordo sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale per ricevere le cure.

L'incidente

Poco prima delle 19 di mercoledì 23 febbraio è avvenuto un incidente a Campodarsego, lungo la Ss 308. Sono rimaste coinvolte due auto a bordo delle quali c'erano quattro persone, tre in un veicolo e una nell'altro. Secondo le prime ricostruzioni una delle due auto ha invaso la corsia opposta, forse per un sorpasso, andando a scontrarsi con il mezzo che veniva dalla parte opposta. A soccorrere le persone coinvolte sono stati i vigili del fuoco, la polizia stradale e il Suem che ha portato in ospedale tutti e quattro.