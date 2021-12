Attraversa la strada e viene investita: una donna perde la vita

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 20 dicembre. Una donna stava attraversando la strada su via Forcellini quando è stata investita.

L'incidente

Erano da poco passate le 18.30 quando una donna di 84 anni ha attraversato la strada su via Forcellini. Un'auto guidata da un ragazzo l'ha investita, il corpo è stato trovato a qualche metro dalle strisce pedonali. I medici accorsi con l'ambulanza non hanno potuto fare nulla, la donna è morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente c'è la polizia locale che eseguirà i rilievi: si dovrà capire se la vittima stava attraversando sulle strisce e come mai il giovane conducente non l'ha vista.

Articolo in aggiornamento