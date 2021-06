Guida dopo aver bevuto troppo ed esce di strada finendo nel fossato

Una 20enne ha perso il controllo dell'auto a suo dire per un colpo di sonno. In realtà l'alcol test ha dimostrato che quella sera aveva esagerato e alzato troppo il gomito

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita in un fossato. A suo dire, per un colpo di sonno. Ma l’alcol test ha dimostrato ben altro.

L’incidente

Domenica 13 giugno intorno alle 22.30 una 20enne di Rovolon stava percorrendo la SP 47 in direzione Cittadella. A Piazzola sul Brenta ha fatto una curva troppo stretta verso destra ma quando la ruota ha toccato il ciglio erboso la giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un fosso dove l’acqua era bassa. La ragazza è riuscita a uscire dall’auto da sola e ad aiutarla sono intervenuti la polizia stradale e i medici del Suem. Agli agenti la 20enne ha raccontato di aver avuto un colpo di sonno ma all’alcol test è risultata avere 1,81 g/l nel sangue. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.