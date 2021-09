Schianto tra una moto e un'auto, muore sul colpo un 39enne

Denis Chioetto, 39 anni, originario di Padova, è morto nella mattinata di giovedì 9 settembre in un incidente stradale a Stra (Venezia). Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava a bordo di una moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata frontalmente con un'auto.

L’incidente

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi sul posto, sembra che la macchina, una Hyundai al cui volante c'era un 21enne di Dolo (Venezia), abbia effettuato un sorpasso azzardato lungo la strada tra Paluello e Campoverardo senza avere la visuale necessaria a notare che, dalla corsia opposta, sopraggiungeva la moto. L'impatto è stato violentissimo, il 39enne, che da qualche tempo viveva a Campagna Lupia (Venezia), è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto praticamente sul colpo.