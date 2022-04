Frontale tra due auto, strada bloccata e quattro feriti: due sono minorenni

Muso contro muso, lo schianto è stato talmente violento che una delle auto si è ribaltata su un fianco. L'altra è finita nel fossato vicino alla strada.

L'incidente

È accaduto tutto molto in fretta, intorno alle 11 di sabato 16 aprile. Due auto stavano percorrendo in direzioni opposte la strada di Rustega di Camposampiero, una via abbastanza stretta. Si sono scontrate frontalmente: 4 i feriti, due dei quali sono minorenni. Il Suem ha preso in carico conducenti e passeggeri, anche con l'aiuto dell'elisoccorso, e nel frattempo la polizia locale della Federazione del Camposampierese gestiva il traffico. Si è creata un bel po' di confusione e gli agenti hanno fatto defluire i mezzi sulle vie secondarie perché la strada era completamente bloccata dai mezzi incidentati. Ora si dovrà chiarire la dinamica del sinistro.