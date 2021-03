Il fuoristrada di un pastore e un'auto si scontrano violentemente: autista ferito

I vigili del fuoco hanno impiegato un'ora per mettere in sicurezza la strada. I due mezzi si sono scontrati a un incrocio: l'uomo sul fuoristrada è rimasto illeso mentre l'altro autista è rimasto ferito ed è stato portato via con l'ambulanza

Un fuoristrada e un’auto si sono scontrati violentemente, bloccando la circolazione per circa un’ora, il tempo impiegato dai vigili del fuoco per liberare la strada.

L’incidente

Intorno alle 10.30 di martedì 30 marzo si è verificato un incidente in via San Giuliano a Campodarsego, all’angolo con via Bollane. Un fuoristrada guidato da un pastore, che utilizza quel mezzo per badare al pascolo, si è scontrato con un’auto. Il pastore è rimasto illeso ma non è andata altrettanto bene al conducente dell’auto, rimasto ferito nell’impatto. L’ambulanza ha portato via quest’ultimo mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere in sicurezza la strada. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.