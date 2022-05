All'incrocio furgone si scontra con un'auto, entrambi i conducenti finiscono in ospedale

Era quasi al semaforo, credeva di riuscire a svoltare prima che diventasse rosso. Così non è stato e il furgone dell'Etra si è scontrato con un'auto.

L'incidente

Poco dopo le 10 di sabato 7 maggio un furgone dell'Etra viaggiava in via Bassa Terza, in località Fiumicello di Campodarsego. Veniva da Borgoricco e si stava avvicinando al semaforo. Era convinto di riuscire a svoltare a sinistra prima che diventasse rosso e ha tentato la manovra. Questa la prima ricostruzione dei fatti. Il furgone, condotto da un 53enne di Resana (Treviso), si è schiantato contro una Volkswagen guidata da una 33enne di Borgoricco che veniva dalla direzione opposta. Le batterie si sono staccate e l'olio ha invaso la strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Padova e i sanitari del Suem hanno caricato su due ambulanze i conducenti, entrambi feriti, per portarli al pronto soccorso di Camposampiero.