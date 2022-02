Colpisce il marciapiede e perde il controllo dell'auto: finisce dritto contro il guard rail

È finito fuori strada e ha centrato in pieno il guard rail. Sembra che l’autista abbia colpito il marciapiede e per questo abbia perso il controllo del mezzo.

L’incidente

Erano le dieci e mezza della sera di lunedì 14 febbraio. Un’auto stava percorrendo via Piovega a Borgoricco quando è uscita di strada. Secondo una prima ricostruzione, il conducente sarebbe andato addosso al marciapiede e così avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo dritto contro il guard rail. È rimasto lievemente ferito. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento volontario, hanno messo in sicurezza l’auto, alimentata a batterie, mentre l’autista veniva preso in carico dal Suem. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica.