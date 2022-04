Scontro tra due auto all'incrocio, cinque feriti portati in ospedale

Cinque feriti, questo il bilancio dell'incidente avvenuto a Codevigo. Due auto si sono scontrate ad un incrocio e cinque persone sono finite in ospedale.

L'incidente

Erano le 18 di giovedì 28 aprile quando è avvenuto il sinistro. Due auto si sono scontrate lungo la Statale 516, all'incrocio di Codevigo in direzione di Chioggia (Venezia). Tra i due mezzi erano a bordo cinque persone e sono state tutte portate in ospedale, non in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire e i carabinieri stanno indagando. Sul luogo dell'impatto sono arrivate diverse ambulanze e l'elicottero del Suem. Due feriti sono stati portato all'ospedale di Piove di Sacco mentre gli altri tre presentavano ferite più importanti quindi sono stati trasferiti in Azienda ospedaliera a Padova. Il traffico è stato deviato sulle strade secondarie ma i disagi sono stati comunque notevoli.