Muore a causa di un malore sopraggiunto mentre guidava

Ha avuto un malore mentre guidava ed è uscito di strada. I medici del Suem hanno provato a rianimarlo ma l’uomo non ce l’ha fatta.

L’incidente

Nella serata di lunedì 24 maggio un 44enne residente nel Veneziano ha avuto un incidente. Guidava su via Bazzati a Campodarsego quando si è sentito male. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fossato. Sul posto sono accorsi il Suem con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia locale per aiutarlo: i medici hanno cercato di rianimarlo prima di portarlo in elicottero in ospedale ma tutti i tentativi sono stati inutili. Quel malore alla guida gli è stato fatale.

Notizia in aggiornamento