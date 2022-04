Schianto fatale tra una jeep e una moto a un incrocio: il centauro non ce l'ha fatta

Uno schianto tremendo tra una Kawasaki Z750 nero e un Mitsubishi Pajero grigio è stato fatale per il centauro. I medici del Suem hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

Erano da poco passate le 20 di sabato 9 aprile. Su via Risorgimento ad Albignasego, all'altezza del semaforo, una jeep che stava svoltando a sinistra, in via Verdi, e una moto che viaggiava in direzione Casalserugo si sono scontrati. L'impatto è stato violento e lo scooterista non si è più rialzato. Il conducente dell'auto, invece, è uscito da solo dal mezzo e non ha riportato gravi ferite. I medici del Suem hanno tentato per diversi minuti di rianimare il centauro ma per lui non c'era più nulla da fare. Ora spetterà alla polizia locale dei Patriarcati capire la dinamica dell'incidente e chiarire le responsabilità: le indagini sono in corso, è stato informato anche il pm di turno.