Si scontra con un suv, muore poco dopo in ospedale

É finita fuori strada la mattina della vigilia di Natale. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma le condizioni della donna erano troppo gravi.

L'incidente

La mattina di venerdì 24 dicembre una donna di 84 anni guidava su via Cesare Battisti ad Abano Terme quando è andata a sbattere contro un suv nero. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. I vigili urbani, i pompieri e i medici del 118 sono accorsi e per una ventina di minuti i soccorritori hanno provato a rianimarla. L'hanno trasferita in ospedale in gravi condizioni dove è morta poco dopo.