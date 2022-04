Incidente, coinvolte un'auto e una moto: il motociclista è in gravi condizioni all'ospedale

Auto e moto si sono scontrate, uno scontro terribile. Il motociclista è finito in ospedale e versa in gravissime condizioni.

L'incidente

L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 8 aprile sulla statale 47, via Padova-Bassano, in zona Piazzola sul Brenta. la dinamica è ancora da chiarire. Un'auto e una moto si sono scontrate, l'impatto è stato violento e il motociclista, un 49enne, ha riportato ferite molto serie. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Padova ma versa in gravissime condizioni e la prognosi è riservata. I medici stanno facendo il possibile. Era diretto a Cittadella. Nell'auto c'era un uomo che è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Importante anche l'effetto avuto sulla circolazione perché si è formata una coda di 4 chilometri e per qualche tempo il traffico era bloccato.