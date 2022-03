Escono di strada con la moto, lei gravissima in ospedale

La moto è uscita di strada, per motivi ancora da chiarire. In sella una coppia di giovani, lei è ricoverata nel reparto di terapia intensiva della neurochirurgia.

L'incidente

Erano quasi le 15 di sabato 19 marzo quando una moto Kawasaki 750 è uscita di strada su corso Primo Maggio, in prossimità della bretella che porta da Albignasego a Padova sud, come riporta il Mattino di Padova di domenica 20 marzo. La motocicletta è finita dritta contro il guard rail e gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. In sella c'erano un ragazzo di 24 anni di Vigonza, alla guida, e una 22enne di Borgoricco. Lui è ricoverato in condizioni non gravi mentre lei è nella terapia intensiva della neurochirurgia dell'Azienda ospedaliera. I rilievi dell'incidente sono in carico alla polizia locale di Albignasego.