Finisce contro un palo in cemento e l'auto si ribalta: una donna resta ferita

È andata a sbattere dritto contro un palo di cemento e l'auto si è rovesciata. I vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per estrarre la donna.

L'incidente

Erano le 10.45 di lunedì 11 aprile quando è arrivata la chiamata d'emergenza alla centrale dei vigili del fuoco. Una donna di 53 anni stava guidando lungo via Guglielmo Marconi a Villa del Conte quando è finita contro un palo di cemento. L'impatto è stato notevole, tanto che l'auto si è rovesciata. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno usato cesoie, divaricatori e marinetti idraulici per riuscire a tirare fuori la donna dall'abitacolo, presa in cura successivamente dai medici del Suem. È stata elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia locale di Camposampiero si è occupata di deviare il traffico mentre i pompieri lavoravano e dovrà occuparsi dei rilievi del sinistro. Ci sono volute due ore perché la circolazione tornasse alla normalità.