Esce di strada e sbatte contro un palo della luce con il suo pick up

È uscito di strada con il suo pick up ed è andato a sbattere contro un palo della luce. Il conducente è stato preso in cura dal Suem.

L'incidente

Nel pomeriggio di martedì 3 maggio è avvenuto un incidente stradale in via Primo Maggio ad Abano Terme. Un uomo era alla guida del suo pick up quando ha perso il controllo del mezzo. Il motivo resta da chiarire. Il pick up si è scontrato contro un palo dell'illuminazione pubblica e il cofano si è accartocciato quasi del tutto. Il conducente, lievemente ferito, è stato preso in cura dal Suem mentre sul posto arrivavano anche i vigili del fuoco.