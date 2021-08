L'auto si rovescia, la conducente resta bloccata all'interno

Non riusciva più ad uscire e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarla. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale

L’auto si è rovesciata su un fianco, la giovane donna alla guida è rimasta incastrata nell’abitacolo. A farla uscire sono stati i vigili del fuoco.

L’incidente

Erano quasi le 11 di lunedì 9 agosto quando i pompieri da Padova sono partiti per Caselle di Selvazzano. Una giovane donna ha avuto un brutto incidente: ha perso il controllo dell’auto che si è rovesciata su un fianco. La conducente è rimasta bloccata dentro l’abitacolo, non riusciva ad uscire da sola. I vigili del fuoco l’hanno estratta dal veicolo e affidata alle cure del Suem, che l’ha trasferita in ospedale per accertamenti. Nel giro di un’ora i pompieri hanno rimesso in sicurezza la strada, portando via il mezzo incidentato.