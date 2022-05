Schianto alla rotatoria, l'automobilista resta incastrato nell'abitacolo

Nello schianto l'auto si è deformata e l'automobilista, ferito, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Lo hanno tratto in salvo i vigili del fuoco.

L'incidente

Poco prima delle 22 di mercoledì 25 maggio si è verificato un incidente ad una delle rotatorie di via Navigazione interna a Padova. Un'auto e un pullmino Mercedes si sono scontrati. L'automobilista è rimasto ferito e non riusciva ad uscire dall'abitacolo, è rimasto incastrato. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori e affidarlo ai sanitari del Suem: l'uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale. Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine che dovranno capire la dinamica dei fatti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo un'ora.