Per un malore perde il controllo dell'auto e si schianta sull'aiuola spartitraffico

Ha avuto un malore ed è finito con l’auto dritto in un’aiuola spartitraffico. Per tirarlo fuori dall’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente

Erano le 14 di giovedì 6 agosto quando un anziano stava guidando su via Risorgimento ad Albignasego. All’angolo con via Puccini però sembra abbia avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sull’aiuola spartitraffico in mezzo alla strada. L’anziano è rimasto incastrato e non riusciva ad uscire, così è stato aiutato dai vigili del fuoco che poi lo hanno lasciato alle cure del Suem. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un’ora.