Scontro tra due auto, i conducenti feriti vengono portati in ospedale

Si sono scontrate ad un incrocio ma la dinamica è tutta da chiarire. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

L’incidente

Erano le 17.30 di venerdì 25 febbraio. Due auto, per motivi da chiarire, si sono scontrate mentre percorrevano via Sant’Andrea a Curtarolo. Una precedenza non rispettata, la velocità troppo sostenuta, una disattenzione. Le forze dell’ordine stanno indagando. I vigili del fuoco sono partiti da Padova per mettere in sicurezza i mezzi e nel frattempo un’ambulanza ha portato i due conducenti feriti in ospedale.