Non rispetta lo stop, si scontra con un'auto: conducente all'ospedale con codice rosso

Non ha rispettato lo stop e si è scontrato con un’altra auto. Uno dei due conducenti è rimasto incastrato ed è stato portato d’urgenza all’ospedale.

L’incidente

Erano le 13.30 quando un 66enne di Borgoricco sulla sua Skoda Octavia percorreva via Cornara in località Sant’Eufemia. Arrivato allo stop si è gettato su via Gaffarello senza dare la precedenza ed è andato a scontrarsi contro una Fiat Doblò guidata da un 50enne di Borgoricco. Entrambe le auto sono finite nel fossato ma ad avere la peggio è stato il 50enne: è rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirarlo fuori. È stato elitrasportato all’ospedale di Padova con codice rosso mentre il 66enne è stato portato al pronto soccorso di Camposampiero e non è in pericolo di vita. La polizia locale della Federazione del Camposampierese si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.