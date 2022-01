Si scontrano al semaforo, una delle auto si accartoccia: 39enne in ospedale

Lo scontro in prossimità del semaforo, la corsa in ospedale. Si è verificato un brutto incidente e una persona è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

L’incidente

Erano le 23.30 di sabato 6 gennaio. Due auto si sono scontrate al semaforo tra via Roma e via Garibaldi a San Pietro in Gu. B. M., 39 anni, di quel paese, guidava una Fiat Punto da via Roma verso via Vittorio Emanuele mentre M. S., 21 anni, di Bolzano Vicentino (Vicenza), veniva da via Garibaldi e sulla sua Volkswagen Polo stava per svoltare in via Vittorio Emanuele. All’incrocio dove c’è il semaforo le due auto si sono scontrate con violenza. Il 39enne è stato portato in ospedale a Vicenza ed è in prognosi riservata. La polizia stradale sta indagando sulla dinamica per capire chi non abbia rispettato il semaforo o se quest’ultimo fosse funzionante o meno.