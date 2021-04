Scontro tra due auto, una finisce contro una casa: muro sfondato, autista illeso

L'auto è finita nel soggiorno dell'abitazione, buttando giù il muro e le finestre. L'altro conducente è stato portato in ospedale per curare le ferite riportate nello scontro e i vigili del fuoco hanno collaborato con una ditta specializzata per puntellare il poggiolo della casa

L’incidente

Erano le 13.30 di lunedì 12 aprile quando due auto si sono scontrate all’angolo tra via Campagna e via San Pio X a Galliera Veneta. Una delle due auto è finita contro il muro di una casa che dà sulla strada: ha sfondato il muro e le finestre finendo nel soggiorno. Il conducente è rimasto illeso mentre l’altro è stato portato in ospedale per essere medicato. Mentre i carabinieri deviavano il traffico ed eseguivano i rilievi assieme ai vigili del fuoco, una ditta specializzata ha puntellato il poggiolo e il muro con la collaborazione dei pompieri per evitare che crollasse tutto.