Schianto in A13 all'altezza dello svincolo, tre feriti di cui uno grave elitrasportato in ospedale

Due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo dell'autostrada A13 e tre persone sono rimaste ferite: una di loro è grave.

L'incidente

Erano le 10.30 di sabato 21 maggio quando è avvenuto lo schianto. Due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Terme Euganee sull'autostrada A13 in direzione di Padova. Tre persone sono rimaste ferite e una di loro è stata elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, tuttavia il traffico ha subito delle conseguenze: si sono formate code per diversi chilometri in entrambi i sensi di marcia. Per due ore la viabilità è rimasta rallentata. Sul posto la polizia stradale di Rovigo che si sta occupando dei rilievi. C'erano anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.