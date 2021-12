Tamponamento a catena, 4 feriti e strada bloccata: incubo sulla Statale del Santo

Un tamponamento a catena, ferite 4 persone. E la strada è rimasta bloccata per ore con la polizia locale che ha istituito il senso unico alternato per permettere la rimozione dei veicoli.

L’incidente

Erano da poco passate le 11 del mattino di lunedì 13 dicembre. Lungo la statale del Santo verso Castelfranco, poco lontano dall’uscita per Borgoricco, un camion che trasportava sabbia e sassi, guidato da un 52enne di Noventa Vicentina (Vicenza), ha tamponato violentemente il mezzo per la raccolta dei rifiuti di fronte a lui alla cui guida c’era un padovano di 56 anni. A sua volta andava a sbattere contro l’auto condotta da una 48enne di Vigonza che viaggiava con il figlio di 22 anni. Il 52enne è rimasto incastrato nella cabina ed è stato estratto dai vigili del fuoco: è grave. Sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso, tutti i feriti sono stati portati all’ospedale di Camposampiero e saranno sottoposti ad esami per capire se fossero sotto l’influenza di alcol o droga. Gasolio ha cominciato a fuoriuscire dal serbatoio del camion e una squadra di vigili del fuoco arrivata da Mestre si è occupata di contenere lo sversamento mentre Veneto Strade e una ditta specializzata procedevano con la rimozione e la pulizia. La polizia locale della Federazione del Camposampierese, coordinata dal vice-comandante Filippo Colombara, ha gestito il traffico. Il camion è stato sequestrato e attraverso il cronotachigrafo la polizia capirà quali sono stati i tempi di guida e di riposo e la velocità che teneva al momento dell’incidente.