Auto capovolta nella rampa di accesso alla tangenziale: strada bloccata

L’incidente

Nella serata di lunedì 31 maggio si è verificato un incidente e un’auto Audi Q3 si è ribaltata nella rampa di accesso alla tangenziale a Padova ovest: entrando in tangenziale ha sbattuto contro il guard rail, finendo per capottarsi. La carreggiata è rimasta completamente bloccata fino alla fine dell’intervento di polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Non ci sono feriti gravi.