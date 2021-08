Ubriaco alla guida, sfonda un muretto e poi scappa per i campi

La curva a gomito lo ha tradito e l'uomo è finito contro un muretto, demolendolo. Per non farsi prendere dalla polizia locale, chiamata dai proprietari di casa, si è messo a correre per i campi

Ubriaco alla guida, è andato addosso al muretto di una casa e lo ha completamente demolito. Spaventato, è scappato via per non farsi prendere dalle forze dell’ordine.

Il fatto

Nel primo pomeriggio di sabato 31 luglio un uomo di origini marocchine, residente nel Veneziano, stava guidando in via Stradona a Zeminiana di Massanzago. Nell’affrontare una curva a gomito ha perso il controllo della macchina ed è finito contro il muretto di una casa, demolendolo. Sentendo il forte botto, i proprietari dell’abitazione sono corsi fuori e hanno chiamato subito la polizia locale. L’uomo, sentendo chi stavano chiamando, ha preso tutti i documenti dall’auto ed è scappato per i campi. I proprietari di casa hanno cercato di inseguirlo ma era troppo veloce. La pattuglia ha raccolto la descrizione dell’autista e si è messa sulle sue tracce: è stato individuato a 3 chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, stava cercando di tornare a casa a piedi. Appena ha visto l’auto di servizio, l’uomo ha cercato di nascondersi dietro una pianta ma ormai il danno era fatto. Risultato positivo all’alcol test, è stato portato all’ospedale di Camposampiero per un prelievo di sangue, così da avere un dato preciso.