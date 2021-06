Esce di strada e finisce tra i cespugli: conducente intrappolato nell'abitacolo

I vigili del fuoco lo hanno estratto con cautela e lo hanno affidato alle cure del personale medico. Prima l'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi è stato portato in ospedale

/ Via Chiesanuova

Un uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, dritto dentro alcuni cespugli. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall’auto e lo hanno affidato alle cure del Suem.

L’incidente

Nella notte tra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno un’auto è finita fuori strada allo svincolo di via Chiesanuova: il conducente ha perso il controllo ed è rimasto intrappolato nell’abitacolo. I vigili del fuoco lo hanno estratto con cautela e il personale medico lo ha stabilizzato sul posto prima di portarlo in ospedale. È arrivata anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro. Dopo due ore la zona è tornata libera dai rottami.