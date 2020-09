Incidente a Piombino Dese, una donna ferita gravemente: in corso le operazioni dei pompieri

Una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio.

Il fatto

Nel pomeriggio di lunedi 7 settembre poco prima delle 18 a Piombino Dese, località Ronchi, in via Enrico Fermi un mezzo pesante si è scontrato con un'auto. Una donna è stata portata al pronto soccorso in gravi condizioni. Le operazioni dei vigli del fuoco non sono ancora concluse.

Notizia in aggiornamento