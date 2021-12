Esce di strada con il suo suv, è grave

É finito fuori strada la mattina della vigilia di Natale. I soccorritori hanno provato a rianimarlo e poi lo hanno trasferito di corsa all'ospedale in gravi condizioni.

L'incidente

La mattina di venerdì 24 dicembre un uomo era alla guida del suo suv nero quando in via Cesare Battisti ad Abano Terme è uscito di strada. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. I vigili urbani, i pompieri e i medici del 118 sono accorsi e per una ventina di minuti i soccorritori hanno provato a rianimarlo. Ora l'uomo si trova in ospedale in gravi condizioni.