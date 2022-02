Un incidente dietro l'altro a causa della pioggia, tra tamponamenti e fuoriuscite autonome

Mattinata di incidenti nella zona del Camposampierese. Complice la pioggia che ha diminuito la visibilità e reso scivoloso l’asfalto.

Gli incidenti

Martedì 15 febbraio la polizia locale della Federazione del Camposampierese è dovuta intervenire in tre occasioni solo nella mattinata. Poco dopo le 8 si è verificato un tamponamento a catena lungo la Valsugana verso Padova, all’interno del comune di Curtarolo. Cinque mezzi sono stati coinvolti e uno di questi è finito nel fossato: la conducente è stata portata all’ospedale di Cittadella. Poco dopo un camion è uscito di strada all’uscita di Reschigliano e sono servite due ore per liberare la strada. Alle 11 ecco il terzo incidente, una fuoriuscita autonoma sulla 308 all’uscita di Fiumicello. In questo caso la conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finita nell’isola spartitraffico, andando a scontrarsi con un palo della luce. Anche lei è stata portata in ospedale. Il vicecomandante dei vigili Filippo Colombara ha raccomandato che tutte le persone coinvolte negli incidenti della mattinata facciano delle analisi per capire quale fosse il loro stato psicofisico.