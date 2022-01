Preso in pieno da un'auto mentre era in sella alla sua bici: morto sul colpo un 81enne

Torna a scorrere il sangue sulle strade dell'Alta: un uomo di 81 anni residente a Cittadella è morto nella mattinata di domenica 2 gennaio dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici.

I fatti

È successo pochi minuti dopo le ore 7 in via Tre Case a Santa Croce Bigolina, frazione proprio di Cittadella: l'anziano è stato travolto da una Suzuki Swift guidata da un uomo risultato negativo all'alcoltest e sotto shock per l'accaduto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma per l'81enne non c'è stato nulla da fare. A compiere i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia stradale di Padova: al momento del sinistro c'era una densa nebbia, che potrebbe aver ingannato l'automobilista.