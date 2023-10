Ragazzina falciata da un'auto mentre attraversa la strada: è in condizioni disperate

Pochi minuti prima delle ore 18 del pomeriggio di oggi, sabato 28 ottobre, una bambina di 15 anni di origini indiane attraversando tra via Caltana e via Piovega a Campodarsego sulle strisce pedonali con la sua bicicletta è stata investita da un'auto, Nell'impatto è ricaduta rovinosamente sull'asfalto, e fin da subito si è capito che le sue condizioni erano gravi. Immediato l'arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno richiesto l'ausilio dell'elisoccorso da Padova. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità e i margini di recupero.

I soccorsi

La zona teatro dell'investimento è stata transennata dagli agenti della polizia locale della federazione del Camposampierese coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato all'investimento.

(Notizia in aggiornamento)