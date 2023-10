Ragazzina falciata da un'auto mentre attraversa la strada: è in condizioni disperate

Pochi minuti prima delle 18 di oggi, sabato 28 ottobre, una bambina di 15 anni di origini indiane attraversando via Caltana a Campodarsego sulle strisce pedonali con la sua bicicletta è stata investita da un'auto, Nell'impatto è ricaduta rovinosamente sull'asfalto, e fin da subito si è capito che le sue condizioni erano gravi. Immediato l'arrivo dei sanitari del Suem 118 che hanno richiesto l'ausilio dell'elisoccorso da Padova. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le possibilità e i margini di recupero. La quindicenne stava percorrendo la pista ciclabile di via Caltana da Campodarsego in direzione Sant'Andrea. All'altezza di un attraversamento pedonale ha avrebbe deciso di attraversare proprio nel momento in cui è sopraggiunta una Ford Ecosport condotta da D.V. di 68 anni di Campodarsego. L'impatto è stato inevitabile.

I soccorsi

La zona teatro dell'investimento è stata transennata dagli agenti della polizia locale della federazione del Camposampierese coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato all'investimento. La conducente dell'auto è risultata negativa all'alcoltest. Il pubblico ministero di turno Luisa Rossi ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti in attesa di avere un quadro definitivo delle condizioni dell'adolescente. La donna rischia di finire sul registro degli indiagati con l'accusa di lesioni gravissime.