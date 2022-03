Settantenne investe accidentalmente la moglie in pieno centro storico: entrambi in ospedale

Tanto rocambolesco quanto drammatico: un settantenne con disabilità ha investito accidentalmente la moglie in via Dante, a pochi metri da piazza dei Signori a Padova.

La dinamica

È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 2 marzo, quando nella zona erano presenti molte persone: stando alle prime ricostruzioni l'uomo, che pochi istanti prima aveva fatto scendere dall'auto la moglie, stava cercando di fare manovra per parcheggiare nel vicino posto riservato agli invalidi quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Renault Megane prendendo in pieno la donna, che ha riportato importanti lesioni a gambe e bacino. Entrambi sono quindi finiti in ospedale: il 70enne, infatti, era in stato di shock per l'accaduto.