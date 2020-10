A piedi lungo la tangenziale, giovane viene investito all'alba: è grave

L'incidente si è verificato poco dopo le 6.30 lunga la tangenziale all'altezza dello svincolo Ronchi Alti in direzione di Limena. Un giovane, ancora in via di identificazione e con tutta probabilità di origini straniere è stato investito da un'autovettura Kia.

I soccorsi

L'uomo stava camminando sul margine destro quando è stato centrato da un 49enne residente in provincia che non l'ha visto. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso, poco dopo sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che l'hanno trasferito in ospedale. Secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il traffico è stato rallentato ma non è stato necessario chiudere la strada. Sul posto per i rilievi la polizia locale.