Si schianta in auto e rifiuta l'alcoltest: denunciato

Ubriaco fradicio si è schiantato in via Europa a Legnaro. E' successo nella notte tra il 24 e il 25 marzo. Nella fuoriuscita autonoma un cinquantenne di Legnaro è rimasto miracolosamente illeso. Per lui i problemi sono iniziati quando sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito. Per pura fatalità nell'incidente non sono rimasti coinvolti ulteriori veicoli.

Il rifiuto

I militari dell'Arma dopo aver identificato il conducente dell'auto si sono subito resi conto che presentava uno stato di alterazione psicofisica evidente. Hanno così deciso di sottoporlo all'esame dell'alcoltest per sciogliere ogni dubbio. Di fronte a questa richiesta l'automobilista si è rifiutato. Nel Codice della Strada il rifiuto di sottoporsi all'etilometro rappresenta un'ammissione di colpa. Per questo motivo l'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro del documento di guida.