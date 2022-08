Camion incastrato sul ponte della Libertà, inevitabili polemiche

Ennesimo incidente stradale sul ponte della Libertà a Limena. E' successo ieri 3 agosto 2022 alle 23. Un autoarticolato è rimasto incastrato nel sistema di canalizzazione, che impedisce il passaggio ai mezzi pesanti. Dopo l'allarme, a Limena sono arrivati i Vigili del fuoco di Padova coadiuvati dai volontari di Borgoricco. Gli operatori hanno provato senza riuscirci a liberare il ponte dal mezzo danneggiato, ma l'esito dell'operazione è stato negativo. In accordo con i vertici comunali e la Provincia, il camion sarà rimosso oggi dopo lo smantellamento dei manufatti spartitraffico. Sul luogo dell'incidente si è portato il sindaco di Limena con i suoi più stretti collaboratori per sincerarsi di quanto era accaduto. Non è la prima volta che si verifica un problema di questo tipo. Inevitabili le polemiche in attesa di trovare una soluzione definitiva che eviti questo tipo di incidenti. Viabilità a singhiozzo per tutta la notte, decine di curiosi si sono portati in zona per seguire in prima persona quello che era accaduto.