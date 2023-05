Si sente male al volante e provoca un incidente con tre mezzi coinvolti

Incidente stradale oggi 9 maggio alle 17 in via Roma lungo la Sr 307 sotto il comune di Loreggia. Sono rimaste coinvolte tre autovetture con tre feriti di cui uno in codice rosso. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale della Federazione una Fiat Idea condotta da M.P. maschio del 1946 residente a Padova con a bordo la moglie B.F. del 1949 mentre transitava lungo la Regionale con direzione Loreggia verso Camposampiero, all'altezza del civico 52 a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo invadendo l' opposta corsia di marcia scontrandosi quasi frontalmente dapprima con una Lancia Y condotta da R.A. donna del 1965 residente a Camposampiero e successivamente con una Volkswagen Tiguan con al volante R.A. donna del 1969 residente a Camposampiero.

I soccorsi

Tutti i conducenti sono rimasti feriti e trasportati con 2 ambulanze 118 al pronto soccorso di Camposampiero. Più gravi risultano le condizioni del conducente della Fiat Idea che è giunto al pronto soccorso in codice rosso. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche due mezzi dei vigili del fuoco di Cittadella per la messa in sicurezza delle auto incidentate. La viabilità ha subito importanti ripercussioni. Soltanto dopo le 18,30 la situazione è tornata alla normalità. I protagonisti dell'incidente sono stati sottoposti in ospedale ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.