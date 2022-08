Perde in corsa un materasso che mette fuori uso i freni di una bisarca

Turista distratto

Oggi 30 agosto alle 9 lungo la Nuova Statale del Santo all'altezza del comune di Loreggia una Renault Kangoo condotta da un uomo di 70 anni di Marostica (Vicenza), di ritorno dalle vacanze al mare, ha perso un materasso che trasportava sul tetto della macchina.

Il materasso vola

Il materasso è volato via ed è stato travolto da una bisarca di una ditta napoletana che seguiva l'auto del vicentino nel medesimo senso di marcia. Il materasso si è andato ad infilare sotto l'autocarro andando a danneggiare l'impianto frenante e di trasmissione. Un secondo camion invece è riuscito ad evitare l'ostacolo. A causa dei danni, la bisarca è stata impossibilitata a proseguire la marcia ed è stato necessario attendere sul posto una ditta specializzata per la riparazione dell'impianto frenante.

I soccorsi

Due pattuglie del pronto intervento della Polizia Locale della Federazione, subito intervenute, hanno così regolato il traffico a senso unico alternato fino alle 12, quando si è riusciti a sistemare in qualche modo i freni della bisarca ed a condurla fuori dalla SR 308.

Sanzioni e provvedimenti

Il conducente della Kangoo si è accorto solo arrivato a casa della perdita del carico e si è presentato dopo un paio di ore sul luogo del sinistro mentre stava ripercorrendo a ritroso la strada fatta alla ricerca del materasso. Ora rischia una sanzione di 87 euro per aver circolato col carico sistemato in modo da non evitarne la caduta e la perdita di tre punti dalla patente.