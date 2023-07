Auto sbanda e finisce ribaltata in un campo di grano

Grave incidente stradale lunedì sera 24 luglio alle 22 lungo la Sp 247 in via Roneghetto a Lozzo Atestino. Un'auto è finita rovesciata fuori strada in un campo agricolo che scorre lungo la carreggiata. Le operazioni dei soccorritori sono state rese ancora più difficili dalle avverse condizioni meteo. I militari dell'Arma al momento non escludono alcuna ipotesi. Dalla velocità eccessiva alla banale disattenione. E' stata invece fin da subito esclusa la complicità di terzi. Come da prassi, il conducente del mezzo uscito di strada è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

A bordo dell'auto, dai riscontri raccolti, oltre al conducente trovavano posto anche due passeggeri. I vigili del fuoco accorsi da Este dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti in transito, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall'abitacolo una persona rimasta incastrata. Sul luogo dello schianto sono arrivati più mezzi del Suem 118. Dei tre occupanti, uno è rimasto illeso, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati stabilizzati sul posto dagli operatori. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.