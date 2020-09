Schianto all'incrocio per una mancata precedenza: due persone rimangono ferite

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto nella serata di mercoledì in via Rometta a Cittadella. Nello scontro due persone sono rimaste ferite. Nessuna è in pericolo di vita.

L'incidente

Lo schianto si è verificato poco dopo le 21.30 ed ha coinvolto due utilitarie tra cui una Fiat Punto che si sono colpite, con tutta probabilità perché una delle due non ha rispettato lo stop. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi.

Notizia in aggiornamento