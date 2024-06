Diciannovenne muore dopo un tremendo frontale sull'Adriatica

Una giovane vita spezzata a seguito dell'ennesimo grave incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. Nella notte tra sabato e domenica 23 giugno poco dopo le 2 a Maserà di Padova lungo l'Adriatica è morta sul colpo Chiara Scantamburlo, 19 anni, appassionata di pallavolo, residente a Sant'Elena nella bassa Padovana. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Abano si è scontrata frontalmente contro una Opel Mokka guidata da un sessantenne milanese. Per la giovane donna al volante di una Fiat Punto non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi

La statale Adriatica è stata immediatamente inibita al traffico dai soccorritori. Non senza fatica il corpo della ragazza è stata estratta dalle lamiere del suo abitacolo. I sanitari hanno tentato l'impossibile per rianimarla, poi si sono dovuti arrendere e constatarne l'avvenuto decesso. L'uomo coinvolto è stato sottoposto ad accertamenti clinici in ospedale per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. E' stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Pare dai primi riscontri che il tutto sia nato da un sorpasso azzardato. La viabilità ha subito ripercussioni per diverse ore.