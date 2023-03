Va a trovare un'amica e la investe in retromarcia: morta una donna di 85 anni

Ancora sangue sulle strade del padovano. Oggi, 31 marzo, poco dopo le 14 la tragedia si è consumata a Monselice in via Porta Vallesella. Ha persona la vita una persona anziana. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del Suem 118 di rianimarla. L'allarme ai numeri d'emergenza sono stati tempestivi, ma dopo aver tentato di rianimare la donna per qualche minuto il personale medico si è dovuto arrendere e constatare l'avvenuto decesso. Sotto choc l'investitore che è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione la vittima, Magda Monesi di 85 anni, sarebbe stata travolta da un furgone che stava facendo retromarcia all'interno della proprietà privata della donna. Alla guida del mezzo c'era un uomo di 57 anni che si era recato proprio a trovare l'ottantacinquenne e la sua famiglia. Durante le manovre per parcheggiare il furgone non si è reso conto che l'anziana era proprio dietro il furgone. L'ha investita scaraventandola a terra. Ora il cinquantasettenne rischia di finire nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.