Investe un quindicenne e si allontana. Poi si pente si costituisce

Investito sulle strisce mentre sta andando a scuola. E' successo oggi 29 gennaio alle 7,25 in via Marconi a Monselice. Il conducente di una Dacia Sandero di 79 anni del posto non si è subito fermato per prestare soccorso, ma colto dal panico si è presentato qualche minuto dopo al comando di Polizia locale. Il ferito è un ragazzo di quindici anni che dopo essere stato caricato sul cofano dell'auto, è ricaduto rovinosamente sull'asfalto. Trasportato in ospedale a Schiavonia, dopo gli accertamenti clinici del caso, non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni. Altri ragazzi che hanno visto l'amico in difficoltà gli hanno fatto da scudo fino all'arrivo dei soccorritori per evitare che altri mezzi in transito potessero nuovamente investirlo. Le indagini sono curate dalla Polizia locale di Monselice, coordinata dal comandante Mario Carrai. Il conducente dell'auto rischia una denuncia per omissione di soccorso. La situazione in via Marconi è tornata alla normalità soltanto un paio d'ore dopo quando sono terminati i rilievi di rito. Tra le cause che hanno provocato l'investimento che poteva avere conseguenti devastanti per il ragazzo, si ipotizza una disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità.