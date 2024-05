Tesla "salta" la rotonda e si schianta contro un'Audi

Schianto ieri notte 27 maggio alle 23 a Monselice. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due auto gravemente danneggiate e quattro persone che sono uscite miracolosamente illese da i rispettivi abitacoli. L'incidente è avvenuto in via Valli non distante dal sottopasso della ferrovia. Coinvolta una Tesla guidata da un uomo e un'Audi con a bordo tre amici. Nello schianto per pura fatalità non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. I conducenti coinvolti come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. All'origine dell'incidente si indaga su una banale disattenzione e sull'eccessiva velocità.

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Abano l'Audi stava transitando da via Sottomonte e stava per immettersi nella rotatoria. Proprio in questo frangente da via Petrarca è sopraggiunta la Tesla che pare abbia tirato dritto alla rotonda. Inevitabile lo schianto. Nella sua corsa fuori controllo la Tesla è andata a sbattere violentemente contro un marciapiede per poi abbattere numerosi cartelli della segnaletica stradale. Sul luogo dello schianto sono arrivati i militari. Nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi seriamente danneggiati.